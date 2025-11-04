Moventis anuncia 2 nuevos contratos en Arabia Saudí y Francia en el Tomorrow.Mobility

BARCELONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Moventis, la división de movilidad colectiva de Moventia, ha anunciado dos nuevos contratos en Arabia Saudí y Francia, en el marco de su plan de expansión internacional, en el Tomorrow.Mobility World Congress, organizado por Fira de Barcelona y EIT Urban Mobility del 4 al 6 de noviembre.

De esta forma, el grupo "amplía su presencia en Oriente Medio con la gestión de 800 taxis en La Meca y refuerza su implantación en el mercado francés con la adjudicación de la red de transporte público de Châlons-en-Champagne", informa en un comunicado este martes.

En concreto, la Royal Commission of Makkah (RCMC) ha adjudicado a Moventis el contrato para la gestión de 800 taxis en la ciudad de La Meca, con una duración de 5 años; el inicio de la operación está previsto para finales de 2025 con una estructura de más de 1.600 empleados y todos los vehículos estarán operativos antes de 2026.

En Francia, ha sido seleccionada por la Comunidad de Aglomeración de Châlons-en-Champagne para la gestión y explotación del servicio intermunicipal de transporte del área metropolitana de transporte durante el período 2026-2031, en el marco de una Delegación de Servicio Público (DSP).

El contrato contempla la operación de unos 50 vehículos, la gestión de más de 100 bicicletas y la incorporación de 60 empleados procedentes del operador anterior.

Actualmente, la compañía está presente en España, Francia, Arabia Saudí, Portugal, Irlanda y Perú, donde desarrolla proyectos de transporte urbano, interurbano y discrecional.