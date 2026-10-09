El MWC 27 incorpora el programa Connect Health para unir necesidades clínicas y tecnología

Los participantes en la reunión - MWCAPITAL

BARCELONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La edición 2027 del Mobile World Congress (MWC) acogerá la primera edición de un nuevo programa sobre salud y tecnología impulsado por GSMA y Mobile World Capital Barcelona (MWCapital), Connect Health, que unirá las necesidades clínicas y asistenciales con las tecnologías, informa la fundación en un comunicado este viernes.

El salón se celebrará en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona del 1 al 4 de marzo de 2027, y la nueva propuesta "amplía el diálogo de MWC27 y 4YFN hacia un sector clave para el bienestar de las personas", además de reforzar el papel de Barcelona como punto de encuentro entre salud, tecnología e innovación.

El programa cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y con el apoyo de las entidades del sector Asociación Salud Digital (ASD), AseBio, Biocat, Farmaindustria, Fenin y TIC Salut i Social.

El programa ha sido presentado este viernes en una reunión en la que han participado el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; la consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero; el secretario de Telecomunicaciones y Transformación Digital, Albert Tort, y la responsable de negocio en España de GSMA, Laia Ripoll.

También han estado la ceo de MWCapital, Laia Corbella; el presidente de ASD Jaume Raventós; la presidenta de AseBio, Cristina Nadal; el director general de Biocat, Robert Fabregat; la presidenta de Farmaindustria, Fina Lladós; el presidente de Fenin Catalunya Andreas Förster; la directora de Innovación, Pilar Navarro, y el responsable de investigación de la Fundación TIC Salut i Social, Jordi Piera.