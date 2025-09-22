El Oktoberfest celebra su 12 edición en Barcelona del 2 al 19 de octubre. - OKTOBERFEST

Prevé mantener los resultados récord de la edición pasada

BARCELONA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El festival de la cerveza Oktoberfest Barcelona celebrará su 12 edición en la ciudad del 2 al 19 de octubre, de jueves a domingo, en el recinto de Fira de Barcelona en Montjuïc, ha informado en un comunicado este lunes.

La organización espera "mantener los resultados tan positivos" del año pasado, cuya edición contó con récord de asistencia, reuniendo a más de 110.000 asistentes y alcanzando un 96% de reservas anticipadas.

El evento, que cuenta con Paulaner como patrocinador oficial, abrirá los jueves de 17 a 23 horas, los viernes de 17.00 a 01.00 horas, los sábados de 12.00 a 01.00 horas y los domingos de 12.00 a 23.00 horas.

Para dar la bienvenida a esta edición, se inaugurará el evento con el tradicional corte de cinta y la apertura del barril, donde se podrá oír el grito tradicional de ¡O'zapft is! (¡Ya está abierto! en alemán).

El recinto contará con acceso gratuito, aunque se recomienda realizar reserva previa de mesa (general, VIP o Palco VIP) a través de la web oficial del evento.

"ESENCIA BÁVARA"

Oktoberfest Barcelona conservará su "esencia bávara", con gastronomía típica, concursos tradicionales de trajes típicos y música en directo, a la vez que ofrecerá nuevas experiencias para los visitantes.

Durante más de dos semanas, los asistentes podrán degustar productos típicos de la región como codillo, kartoffelsalat, pretzels, salchichas, chucrut y el clásico apfelstrudel, y también habrá opciones para celíacos y veganos.

Esta edición reunirá a cerca de 300 profesionales entre personal de primeros auxilios, staff, seguridad, equipos de mantenimiento y camareros, a los que se sumarán los colaboradores que acudirán con sus propios equipos.

RECORRIDO POR ESPAÑA

El Oktoberfest de Paulaner desplegará así una ruta festiva que recorrerá España de septiembre a noviembre.

La celebración arrancará en Madrid y Gijón, del 11 al 21 de septiembre, para continuar en Valencia, del 12 al 28 de septiembre, y en Villajoyosa, del 18 al 28 de septiembre.

Girona y Murcia se sumarán del 25 de septiembre al 5 de octubre, antes de dar paso a la gran cita de Barcelona, que tendrá lugar del 2 al 19 de octubre, y el recorrido concluirá en Alicante, del 23 de octubre al 9 de noviembre.