Ordeig augura que se tendrán que hacer "demandas a Bruselas" si la guerra se prolonga

El conseller de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig. - EUROPA PRESS

Celebra una edición "de récord" de Alimentaria+Hostelco

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 25 (EUROPA PRESS)

El conseller de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha augurado que se tendrán que hacer "demandas a Bruselas" si la guerra se prolonga y sigue la subida de costes derivada del conflicto en Oriente Medio.

Lo ha dicho en declaraciones a la prensa en Alimentaria+Hostelco 2026, que se celebra en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Ordeig confía en que las medidas que han activado la Generalitat y el Gobierno central ayuden, y ha dicho que Catalunya ha solicitado a Bruselas activar el fondo de reserva de la Política Agraria Común (PAC) y la bonificación de los impuestos a los fertilizantes que entren en la Unió Europea (UE), y que supondría suspender temporalmente los aranceles de importación.

"De momento debemos ver la respuesta de lo que se ha aplicado, qué moderación tiene el precio de los combustibles y, si esto se alarga, evidentemente igual se deben plantear nuevas opciones", ha afirmado.

400 MILLONES

Ordeig ha destacado el paquete de 400 millones de euros activado por la Generalitat, especialmente respecto a la financiación, que asegura que es lo que están pidiendo las empresas.

En concreto, el conseller ha apuntado al incremento de las líneas de ayuda a través del Institut Catatà de Finances (ICF), como la posibilidad de que la Generalitat entre en el capital de las compañías: "Vamos analizando caso a caso las demandas".

También se ha referido a las ayudas para facilitar la descarbonización e implementación de energías renovables para no depender del precio de la energía.

TRANSFORMACIÓN

Más allá de las ayudas, Ordeig ve importante diversificar mercados y apostar por cambios tecnológicos, de profesionalización e internacionalización.

"Si gestionamos bien la crisis, y somos capaces de recuperar otra vez el volumen de los mercados que teníamos, ya habremos abierto otros países que, por ahora, no teníamos, y esto puede habernos beneficiado", ha dicho.

En concreto, Ordeig se ha referido a Europa, que concentra aproximadamente un 62% de las exportaciones agroalimentarias de Catalunya, pero también a los países emergentes de Asia como Vietnam, Singapur o Corea, que son los que más crecieron el año anterior por destino de las ventas.

Respecto a Estados Unidos, ha valorado que los productos de alto valor añadido son los que más están "aguantando" el golpe arancelario en el país.

MERCOSUR

Preguntado por la entrada en vigor de forma provisional del acuerdo con Mercosur el próximo 1 de mayo, ha afirmado que se debe priorizar que las empresas sean "competitivas y se puedan ganar la vida", que bajen los costes de producción y poner el foco en los productos de valor añadido.

Ordeig plantea compensar a los sectores afectados con controles de entrada, cláusulas de salvaguarda y fondos económicos, con el objetivo de que el sector catalán no acabe "sufriendo" por el acuerdo comercial.

ALIMENTARIA

Ha celebrado una edición de Alimentaria+Hostelco de "récord" por el número de empresas expositoras, entre ellas 220 empresas catalanas, de las cuales un centenar han acudido bajo el paraguas de Prodeca, ha detallado.

De cara al futuro, ha defendido que "convertir Alimentaria en la feria de referencia del sector en todo el mundo", y confiado en el posicionamiento de Barcelona y Catalunya para conseguirlo.

"Pocos sectores tienen unas empresas en Catalunya con este liderazgo internacional", ha añadido Ordeig, y ha puesto en valor las cifras de exportación agroalimentaria en 2025, de 17.000 millones de euros, a pesar de las dificultades geopolíticas que marcaron el ejercicio.