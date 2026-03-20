Pimec y Fira Circuit refuerzan su acuerdo para acercar las pymes al Circuit de Barcelona-Catalunya

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BARCELONA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Pimec y Fira Circuit han reforzado su colaboración con la firma de una adenda a su convenio marco, con el objetivo de impulsar la relación entre el Circuit de Barcelona-Catalunya y el tejido empresarial de pymes y los autónomos, informa la patronal en un comunicado.

Han firmado el acuerdo el presidente de Pimec, Antoni Cañete, y el director general de Fira Circuit, Ignasi Armengol, con la finalidad de promover con condiciones ventajosas "una de las infraestructuras estratégicas del país" entre las empresas asociadas a Pimec.

La colaboración contempla acciones de promoción y difusión dirigidas al colectivo empresarial asociado a Pimec para dar a conocer las oportunidades que ofrece el Circuit tanto en el ámbito de eventos deportivos como en el de actividades corporativas y de networking.

El acuerdo también prevé la organización de acciones conjuntas y la participación de Fira Circuit en actividades y eventos impulsados por Pimec, así como la exploración de nuevas iniciativas que generen valor para las empresas asociadas y refuercen la conexión entre la actividad económica y el Circuito de Barcelona-Catalunya.

Con esta iniciativa, "Pimec y Fira Circuit consolidan su voluntad de generar nuevas oportunidades para las pymes, promoviendo espacios de relación empresarial y acercando las empresas en uno de los equipamientos deportivos y de eventos más relevantes del país", informan.