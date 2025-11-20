Piscina Barcelona 2025 cierra con más de 17.000 profesionales y 428 expositores

BARCELONA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La edición 2025 de Piscina Barcelona ha cerrado con la participación de 17.000 profesionales, un 20% más que hace dos años, y 428 expositores, informa Fira de Barcelona en un comunicado este jueves.

El encuentro se ha celebrado entre este lunes y jueves en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), y ha contado con más de 30 conferencias y jornadas sobre temas como la sostenibilidad, la transformación digital y el crecimiento sectorial.

La edición de este año ha reforzado el liderazgo del salón "como la plataforma europea más internacional para la industria de la piscina, el wellness y el outdoor, en una edición marcada por el crecimiento y la innovación".

El 70% de las compañías expositoras y el 60% de los asistentes procedía del extranjero y Fira de Barcelona ha destacado la conexión internacional con Europa, Latinoamérica y mercados estratégicos como Oriente Medio.

El presidente del comité organizador, Eloi Planes, ha explicado que "el crecimiento, la internacionalización y la innovadora oferta del salón han evidenciado la relevancia económica" del sector.