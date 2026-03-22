Planas anima a afrontar los retos agroalimentarios con orgullo y responsabilidad

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en una imagen de archivo. - Eusebio García del Castillo - Europa Press

BARCELONA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha animado este domingo al sector agroalimentario a afrontar sus retos con responsabilidad pero también con orgullo, porque tiene potencia pese a las dificultades, ante las cuales es optimista.

En la cena de gala del 50 aniversario de la feria Alimentaria en Barcelona, ha constatado un "cambio espectacular" en este medio siglo, porque España ha pasado de ser importador neto en 1976 a séptimo exportador en el mundo, y con Catalunya como primera autonomía exportadora.

Para él, eso supone orgullo pero también responsabilidad, con retos de innovación, economía circular e IA, entre otros.

Además ha recordado que en 1976 aún coleaba la crisis del petróleo de 1973: por eso ha constatado la casualidad de que, 50 años después, también haya problemas sobre el petróleo por la situación geopolítica.

Planas ha asegurado la implicación del Ministerio y del Icex en Alimentaria+Hostelco, evento que ha definido como oportunidad de proyección mundial.

El ministro ha destacado, entre otras, la figura de Bonet como presidente de la Cámara de España y expresidente del comité organizador de Alimentaria.

ÒSCAR ORDEIG

El conseller de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha dicho que, para ser el mejor país del mundo en todos los aspectos del sector, hay que tener la mejor feria y la mayor ambición "entre todos".

Ha añadido que hay que afrontar los problemas del sector y destacar las buenas cifras, que también reflejan puntos fuertes de un sector líder, además de "acelerar los cambios" con innovación, internacionalización e inversión.

RAQUEL GIL

La teniente de alcaldía y concejal de Promoción Económica de Barcelona, Raquel Gil, ha dicho que la feria "es progreso, es empleo" y que su progreso ha sido paralelo al de Barcelona, también su transformación agroalimentaria, que hoy combina tradición con innovación, además de alcanzar la excelencia gastronómica.

Ha destacado Mercabarna y el Puerto de Barcelona como infraestructuras "clave" para estar a la altura de las necesidades actuales

CENA DE ANIVERSARIO

La cena de gala del 50 aniversario de la feria Alimentaria ha reunido este domingo por la noche en Barcelona al ministro de Agricultura, Luis Planas; el conseller de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig; el delegado del Gobierno, Carles Prieto, y la teniente de alcaldía y concejal de Promoción Económica de Barcelona, Raquel Gil.

También han estado el presidente de Fira de Barcelona, Pau Relat; el director general, Constantí Serrallonga, y el presidente de la feria, Antonio Llorens, anfitriones del evento que se hará del lunes al jueves en el recinto Gran Via de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Entre el resto de asistentes han estado el presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu, y el presidente de la Cámara de España y presidente de honor de Alimentaria, José Luis Bonet.

FIRA DE BARCELONA

Relat ha dicho que celebran el aniversario con la edición "más exitosa" en mucho aspectos, y ha agradecido la colaboración de todos los que han hecho posible las 50 ediciones, y ha destacado el trabajo de Bonet.

Ha añadido que el sector agroalimentario ha sido "clave" para Fira de Barcelona y ha agradecido a Planas y Ordeig la importancia que dan al sector.

Llorens ha destacado la voluntad histórica del salón de ayudar al progreso del sector y a su internacionalización.