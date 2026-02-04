Los Premios EdTech reconocen el uso "de forma ética" de la IA en la enseñanza

Imagen de la entrega de los premios este miércoles en Barcelona. - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Premios EdTech 2026, que se han entregando este miércoles en el marco del EdTech Barcelona Congress, han reconocido proyectos que, desde una perspectiva ética y responsable, aplican la Inteligencia Artificial (IA) en la enseñanza, explica Fira de Barcelona este miércoles en un comunicado.

En total, los galardones han reconocido un total de trece proyectos, de los cuales siete están relacionados con esta relación entre IA, ética y enseñanda, en una edición en la que "ha sobresalido especialmente la aplicación de la IA desde diferentes perspectivas".

Destaca el proyecto "IA que protege", de la Escola Cooperativa Can Patufet (Barcelona), que propone un sistema alojado en servidores propios para ofrecer a la comunidad escolar un sistema de IA que garantice seguridad y privacidad, y la Escola Palma de Mallorca (Barcelona), reconocida por '¡TEAmo Mucho!', iniciativa para mejorar el bienestar del alumnado con TEA.

Otros proyectos premiados son 'ValoraCare', de la Universitat de Lleida, una herramienta basada en IA generativa que permite a los alumnos de enfermería practicar con simulaciones de entrevistas clínicas; la 'Semana interdisciplinar en IA', de St. Peter's School (Barcelona), que propone enseñar a alumnos de 6º de primaria a entender para qué sirve la IA y que la puedan utilizar de manera responsable y 'la IA en el sector textil', del Institut Guindàvols (Lleida), que utiliza esta tecnología para simular procesos reales de diseño y producción textil en formación profesional.

81 EXPERTOS

Completan el palmarés de los Premis EdTech 2026: Ecosistema de GPTs para la gestión educativa (Maristes Sants-Les Corts, Barcelona), Conviértete en tu mejor algoritmo de recomendación (Colegio Nazaret Oporto, Madrid), Digitalización objetiva del comedor escolar (Colegio Trafalgar, Valencia), Hypatia (Morla EduTech, Baix Empordà), Transformación del ecosistema digital: la identidad como eje vertebrador (Florida Centre de Formació, Valencia), Voces que cuentan (Colegio San José, Estepona), Widespread School (Escola Carme Auguet, Girona) y Som Coders (Fundació Jaume Bofill, Barcelona).

En esta edición, el EdTech Barcelona Congress cuenta con 81 expertos y más de sesenta empresas que entre este miércoles y el jueves que debatirán sobre las oportunidades que abre la nueva era tecnológica y sus principales retos.