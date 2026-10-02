Relat valora el "efecto multiplicador" del sector de los eventos en la economía

Dinars Cambra con Pau Relat - CÁMARA DE BARCELONA - TONI TORRILLAS

BARCELONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo de Administración de Fira de Barcelona, Pau Relat, ha valorado el "efecto multiplicador" del sector de los eventos en la economía y la importancia de generar legado industrial y promover un ecosistema alrededor de la actividad de los sectores que exponen en los salones.

Lo ha dicho en una nueva edición de los Dinars Cambra de la Cámara de Barcelona en el Vallès Oriental, pensados para fomentar la relación directa con las empresas, generar espacios de diálogo y compartir conocimiento en torno a los principales retos económicos y empresariales, informa la Cámara en un comunicado este viernes.

Durante la actividad, Relat ha destacado que la labor de Fira de Barcelona "va más allá del impacto económico inmediato que generan sus salones" y que el objetivo es dejar legado en el territorio y en los sectores de actividad.

Para ello, ha añadido, la institución ferial quiere contribuir a generar un ecosistema en torno a las industrias que participan en los salones, impulsar su competitividad y favorecer nuevas oportunidades de desarrollo y crecimiento.

Relat ha destacado iniciativas de la Fira con un impacto directo en el territorio, como la diversificación de la actividad del Circuit de Barcelona-Catalunya, "una de las infraestructuras más importantes de la comarca" del Vallès Oriental, así como otros proyectos estratégicos como la ampliación del recinto de Gran Via.