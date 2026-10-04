PP insiste en que Martín actúe porque "están convirtiendo Sol en un campamento hippie que no es reivindicativo de nada"

Decenas de personas acampadas, en la Puerta del Sol, a 1 de octubre de 2026, en Madrid (España). El quinto día de acampada en la Puerta del Sol de Madrid ha reunido más tiendas de campaña, y la instalación de nuevos toldos ha cubierto más espacio de la pl - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de territorial del PP de Madrid, José Antonio Sánchez, ha insistido en que el delegado del Gobierno, Francisco Martín, "tiene que actuar" porque "están convirtiendo la Puerta del Sol en un campamento hippie que no es reivindicativo de nada".

Junto a la presidenta del PP de Fuenlabrada y vicesecretaria de organización del PP de Madrid, Ana Millán, Sánchez ha insistido desde Fuenlabrada que llevan "muchos días pidiéndole al delegado del Gobierno que haga su trabajo" porque "esto no es una concentración espontánea" porque "ha habido disturbios, violencia". "La imagen que están viendo los turistas no es la de Madrid", ha señalado.

Está convencido de que "si esto estuviera ocurriendo en la puerta de Moncloa ya lo hubieran desalojado" mientras que la acampada se mantiene en Sol porque "el delegado del Gobierno está haciendo omisión de sus funciones".

"El PP es el que más se preocupa de la vivienda. Hemos puesto en marcha con el Plan Vive más de 6.500. Otra cosa es que los grupos de izquierda estén intentando hacer su guerra y a ver si entre todos le hacen la cama a Pedro Sánchez", ha declarado el 'popular'. José Antonio Sánchez ha pedido elecciones porque "Pedro Sánchez va hacer lo que a él le interese, no lo que le interese a su país".