El Saló de l'Ocupació programa más de 140 actividades para impulsar la carrera profesional

BARCELONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Saló de l'Ocupació, que se celebrará el 15 y 16 de octubre en el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona, ha programado más de 140 actividades para impulsar la carrera profesional, facilitar un cambio de empleo y favorecer la inserción laboral en cualquier franja de edad.

El evento pondrá el foco en la irrupción de la inteligencia artificial, la recualificación y actualización de competencias, las oportunidades en los sectores con más demanda, la inclusión y la diversidad, y el bienestar laboral, informa Fira de Barcelona este martes en un comunicado.

Las actividades y espacios de este año incluyen asesoramiento personalizado, opciones de formación para actualizarse o adquirir nuevas competencias, consejos prácticos para la preparación de candidaturas y acceso a oportunidades profesionales.

Asimismo, el salón dedicará un espacio con conferencias y mesas redondas a los sectores emergentes y con mayor proyección de futuro.

El Saló está organizado por Fira de Barcelona e impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona a través de Barcelona Activa, y esta edición cuenta con la colaboración de cerca de un centenar de entidades.