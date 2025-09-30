El Salón Caravaning 2025 mostrará modelos "más tech, cómodos y sostenibles"

BARCELONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La edición 2025 del Salón Caravaning mostrará modelos "más tech, cómodos y sostenibles", así como innovaciones que inciden en el confort o la seguridad o diseños adaptables en función del viaje o del perfil del usuario, informa Fira de Barcelona en un comunicado este martes.

El encuentro se celebra del 11 al 19 de octubre en el recinto Gran Via de la institución ferial y está organizado por Fira de Barcelona con el respaldo de la Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning (Aseicar) y del Gremi d'Empresaris del Caravaning de Catalunya (Gremcar).

El presidente de Aseicar y copresidente del Comité Organizador del Salón Caravaning, José Manuel Jurado, ha explicado el turismo itinerante como "el fenómeno más novedoso y que actualmente dinamiza el sector".

Por su parte, la presidenta de Gremcar y copresidenta del Comité Organizador, Susana Colom, ha señalado que las marcas se están centrando en ofrecer soluciones y productos que inciden en la seguridad, el confort tanto en ruta como durante las paradas y en la adaptabilidad de los vehículos en función del plan de viaje.

El evento "volverá a dar este año un protagonismo especial a la camperización" con la presencia de modelos de camper, así como diferentes soluciones modulares para convertir furgonetas de un modo fácil y sin tener que realizar una gran inversión.