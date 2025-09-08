El salón Caravaning se centrará en el turismo familiar y sostenible

Se celebrará del 11 al 19 de octubre en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona

BARCELONA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La próxima edición del salón Caravaning, que se celebrará del 11 al 19 de octubre, se centrará en impulsar las caravanas como la mejor opción para fomentar el turismo familiar y sostenible.

Organizado por Fira de Barcelona con el respaldo de la Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning (Aseicar) y del Gremi d'Empresaris del Caravaning de Catalunya (Gremcar), el evento se ubicará de nuevo en los pabellones 2 y 3 del recinto ferial de Gran Via, según ha informado este lunes la institución en un comunicado.

El congreso contará con unos 34.000 metros cuadrados de espacio, en los cuales los asistentes podrán conocer unos 700 modelos de vehículos, entre caravanas, autocaravanas, campers y todoterrenos.

Más de 180 expositores presentarán sus novedades comerciales a los asistentes con el objetivo de "atraer a un espectro cada vez más variado de clientes".

ASESORAMIENTO

En este sentido, el salón volverá a dar mucho peso a la divulgación y el asesoramiento, "con el afán de ofrecer respuestas tanto al neófito como al caravanista más experimentado y aventurero".

También contará con las 'food trucks' de Gastrovaning, el espacio gastronómico del salón, y, como novedad, quien asista con su camper o caravana podrá disponer de un aparcamiento específico mientras visite el certamen.