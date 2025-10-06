El salón del Caravaning reunirá más de 700 modelos de vehículos y 180 empresas en Barcelona

Archivo - El salón internacional de Caravaning - FIRA DE BARCELONA - Archivo

BARCELONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 38 Salón Internacional del Caravaning reunirá más de 700 modelos de vehículos y 180 empresas expositoras, además de las novedades y tendencias del sector en Europa y una amplia oferta de actividades, del sábado 11 al 19 de octubre en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona

El evento, organizado por Fira de Barcelona con el apoyo de la Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning (Aseicar) y el Gremi d'Empresaris del Caravaning de Catalunya (Gremcar), pondrá el foco en "la sostenibilidad, la digitalización y la atracción de nuevos perfiles de viajeros", informa Fira en un comunicado este lunes.

Durante 9 días el salón acogerá una exposición comercial con marcas como Adria, Benimar, Caravelair, Carthago, Concorde, Dethleffs, Dreamer, Elnagh, Fendt, Ford, Frankia, Giottiline, Globecar, Hymer, Knaus, Mc Louis, Mercedes, Mobilvetta, Nissan, Pilote, Rapido, Rimor, Roller Team, Sterckeman, Toyota, Volkswagen y Westfalia, entre otras.

Contará además con espacios dedicados a la camperización, el alquiler, la moda 'outdoor', los accesorios, las minicasas, las minicaravanas y otros modelos ligeros que permiten iniciarse en el caravaning.

Asimismo, la zona divulgativa del salón se articulará en torno al espacio Travelvaning, que ofrecerá un completo programa de conferencias, mesas redondas y presentaciones centradas en las últimas tendencias del sector.

El presidente de Aseicar y copresidente del Comité Organizador, José Manuel Jurado, ha afirmado que el salón "volverá a ser la principal plataforma para descubrir las últimas tendencias del sector, un revulsivo para dinamizar sus ventas y un punto de encuentro que atraerá a miles de aficionados de toda España".

Por su parte, la presidenta de Gremcar y también copresidenta del Comité, Susana Colom, ha destacado que este año quieren "seguir sumando a nuevos usuarios y, especialmente, a familias jóvenes, para extender aún más la afición al turismo de naturaleza".