El salón Equiplast incluirá una exposición sobre plástico circular con casos reales

Salón Equiplast - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El salón Equiplast, que se celebrará del 2 al 5 de junio en el recinto ferial de Gran Via de Fira de Barcelona, incluirá una exposición sobre plástico circular con diez aplicaciones reales, dentro del espacio Rethinking Plastic, informa Fira en un comunicado este jueves.

La exposición reunirá prototipos y soluciones desarrolladas por empresas y centros tecnológicos que ponen en valor el potencial del plástico reciclado, reciclable o de origen renovable, confirmando que los residuos plásticos pueden transformarse en nuevos productos para la industria, la ciudad y el consumo.

La feria incluirá iniciativas que cubren todo el ciclo del material desde la valorización de residuos agrícolas o postconsumo hasta su conversión en productos de alto valor añadido, comparables en prestaciones a los materiales plásticos convencionales.

Entre las propuestas destaca una instalación de Aimplas que recrea de forma gráfica el proceso de valorización de residuos agrícolas procedentes de olivares y viñedos.

En el ámbito de los materiales reciclados avanzados, Fych Technologies expondrá un polietileno de baja densidad reciclado (rLDPE) obtenido mediante un proceso propio de descontaminación.

400 EXPERTOS

Equiplast reunirá a 400 expositores de 16 países, un 12% más que en la edición anterior, con una oferta incluye maquinaria de extrusión y transformación, automatización, materias primas, soluciones de reciclaje, medio ambiente, software y servicios especializados.

Además, volverá a celebrarse junto a Expoquimia, el encuentro de la química y las industrias de proceso, de manera que ambos eventos sumarán 800 expositores y prevén atraer a unos 21.000 profesionales, reforzando la colaboración entre industrias para desarrollar materiales y procesos más sostenibles.