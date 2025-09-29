El salón Expohogar cierra con más de 6.000 visitantes y 150 expositores

BARCELONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Expohogar ha cerrado este lunes su 64ª edición con más de 6.000 visitantes y 150 expositores, pertenecientes a cada uno de los cuatro salones profesionales que ha sumado el congreso de los sectores de decoración, joyería, regalo, bisutería y complementos.

El congreso, organizado por Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Barcelona (COACB), empezó el fin de semana y ha contado con la asistencia del conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, según han informado en un comunicado.

Durante los tres días, Expohogar ha ofrecido un programa de actividades de networking, conferencias y demostraciones "que han combinado diseño, inspiración y oportunidades de negocio".

Ha destacado la conferencia del empresario Emili Duró, que ha tenido lugar el último día de salón, donde ha compartido las claves sobre estrategias y actitudes comerciales en la actualidad.

En la edición de este año, también se han mostrado aplicaciones con realidad aumentada e inteligencia artificial (IA), como un probador virtual de productos, un escaparate interactivo y una tienda virtual, entre otras.

Otra novedad ha sido el asistente virtual que ha acompañado a los visitantes por el salón, facilitando información en tiempo real y personalizada.

El presidente de Expohogar y del Coacb, Ricard Penas, ha celebrado la acogida del evento: "Creemos que es muy importante la incorporación de las nuevas tecnologías en el pequeño comercio para que puedan destacar en un mercado cada vez más competitivo".