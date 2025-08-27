El salón Piscina Barcelona será una de las sedes de la Bienal Internacional del Paisaje

BARCELONA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El salón Piscina Barcelona de este año será una de las sedes de la XIII Bienal Internacional del Paisaje de Barcelona, organizada por el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (Coac) y la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Así, el congreso compartirá protagonismo como escenario principal de la Bienal con el Palau de la Música Catalana, según ha informado este miércoles en un comunicado Fira de Barcelona, organizadora del salón.

De este modo, la feria acogerá varias jornadas profesionales sobre paisajismo y arquitectura que tendrán lugar el 17 y 18 de noviembre en el recinto de Gran Via, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

El acuerdo de colaboración firmado entre el Coac y Fira tiene como objetivo "promover el diseño de espacios exteriores sostenibles, saludables y en diálogo con la naturaleza".

Según los organizadores, la incorporación del salón a la programación de la Bienal "establece un vínculo estratégico con el ámbito de la arquitectura del paisaje".