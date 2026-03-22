Salud y empresa, entre los estudios más demandados en el Saló de l'Ensenyament

Imagen del Saló de l'Ensenyament 2026 - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las grados universitarios y ciclos formativos vinculados a la rama sanitaria y al ámbito empresarial-industrial han sido los estudios más que más consultas han concentrado en el Saló de l'Ensenyament 2026, que ha cerrado este domingo sus puertas con una afluencia de más de 100.000 visitantes y 230 expositores.

Organizado por Fira de Barcelona junto con el Departamento de Educación y Formación Profesional y el de Investigación y Universidades de la Generalitat, el salón ha ocupado durante cinco jornadas los Palacios 1 y 2 y la Plaça de l'Univers del recinto de Montjuïc, informa la entidad ferial en un comunicado.

En lo que respecta concretamente a los estudios universitarios, los grados más demandados han vuelto a ser los vinculados al ámbito de las ciencias de la salud, como medicina o ciencias biomédicas, así como itinerarios ya clásicos como arquitectura, las ingenierías o las titulaciones relacionadas con la gestión empresarial.

En total, en el evento se ha podido encontrar información sobre los 550 grados universitarios y los más de 700 másteres que se imparten actualmente en Catalunya.

La próxima edición del Saló de l'Ensenyament tendrá lugar del 17 al 21 de marzo de 2027.

PROTAGONISMO DE LA FP

Otra gran protagonista de esta edición ha sido la Formación Profesional (FP), con más del 50% de los expositores, donde la rama sanitaria sigue ocupando una posición destacada entre los jóvenes, en una edición marcada también por el sector industrial, en disciplinas como la fabricación mecánica, electrónica y la madera.

También han generado interés el diseño de interiores, la comunicación gráfica y visual y los itinerarios de FP a distancia que se imparten a través del Institut Obert de Catalunya.

MÁS ORIENTACIÓN INDIVIDUALIZADA

En cuanto a la orientación académica personalizada, las cerca de 200 actividades grupales celebradas en cinco días (charlas, talleres y visitas guiadas) y los casi 90 puntos de atención individual han sumado una participación de alrededor de 40.000 personas.

Según el Servicio de Orientación al Estudiante del Saló de l'Ensenyament, la mayoría de las personas interesadas en recibir orientación han sido jóvenes, a menudo acompañados de sus familias.

No obstante, este año se ha registrado un "incremento significativo" de consultas de personas ya adultas y con estudios que desean reorientar su trayectoria profesional mediante un nuevo itinerario académico.