SCEWC 2025 prevé sumar más de 1.100 expositores y 25.000 visitantes

BARCELONA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La edición 2025 de Smart City Expo World Congress (SCEWC) prevé sumar más de 1.100 expositores y 25.000 visitantes para "aprovechar todo el potencial de las tecnologías para transformar el paisaje urbano", informa Fira de Barcelona en un comunicado este martes.

El encuentro se celebrará entre el 4 y el 6 de noviembre en el recinto Gran Via y se centrará en las estrategias para transformar las metrópolis actuales en espacios más sostenibles, eficientes y habitables.

Entre los temas que se tratarán está la IA como un "activo clave capaz de acelerar un impulso muy necesario hacia ciudades más eficientes y sostenibles", y por eso se ha creado el espacio 'AI-enabled cities', que mostrará cómo la IA puede mejorar y acelerar proyectos de transformación urbana.

El director del evento, Ugo Valenti, ha afirmado que la feria es "el lugar donde empresas, expertos y funcionarios gubernamentales trabajan juntos, comparten estrategias y tecnologías para acelerar hacia ciudades mejores" para afrontar el cambio climático.

SCEWC 2025 también contará con más de 600 ponentes y expertos internacionales en un programa de conferencias estructurado en torno a ocho ejes principales: Tecnologías Habilitadoras; Energía y Medio Ambiente; Movilidad; Gobernanza y Economía; Vida e Inclusión; Infraestructura y Construcción, y Economía Azul.