Schaeffler lleva a Advanced Factories novedades en humanoides, automatización industrial y mantenimiento

Sistema FAG OPTIME E-CM, con una unidad de medición y los sensores para detectar la corriente - SCHAEFFLER

BARCELONA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

Schaeffler participará desde este martes en el salón Advanced Factories 2026, en Fira de Barcelona Gran Via, presentando soluciones para robots humanoides, automatización y mantenimiento industrial, con las que quiere reforzar su posicionamiento como Motion Technology Company.

Hasta el jueves, su stand del Pabellón 2 mostrará su porfolio tecnológico con novedades para una industria inteligente, flexible, conectada y sostenible, informa este lunes en un comunicado.

La empresa abarca 8 familias de producto para "guiar, transmitir, controlar, generar, potenciar, impulsar, energizar y mantener el movimiento", y con las que, más allá de fabricar componentes, mejora el rendimiento de máquinas, sistemas y procesos en toda la cadena de valor.

PARA HUMANOIDES

Una de las principales novedades es un actuador con reductor planetario para robots humanoides: incluye un reductor planetario de dos etapas, motor eléctrico, codificador y controlador.

Su retroaccionabilidad (back-drive-ability) es suave, tiene alta precisión y se considera óptimo para aplicaciones que requieren movimientos ágiles, seguros y energéticamente eficientes, para facilitar la integración de humanoides en entornos industriales y comerciales, favoreciendo la productividad y reduciendo las tareas repetitivas.

FAG OPTIME E-CM

El stand incluye un espacio sobre Lifetime Solutions, las soluciones sobre disponibilidad, eficiencia y fiabilidad de equipos industriales.

Allí se podrá ver el FAG OPTIME E-CM, un sistema de monitorización de conexiones eléctricas para detectar incidencias eléctricas pronto, ayudando a mejorar el mantenimiento y a reducir el riesgo de paradas no planificadas.

GUIADO LINEAL

En cuanto a sistemas de guiado lineal (para aplicaciones de automatización, montaje, manipulación y robótica), hay un nuevo sistema con recirculación de 4 hileras de bolas KLLT, "ofreciendo un sistema 'todoterreno' de escaso o libre mantenimiento".

Lo más destacado del sistema de guiado lineal con recirculación de 4 hileras de bolas KLLT es la disposición en 'X' de las pistas de rodadura y la optimización en el sistema de lubricación y obturación.

El Country Manager Sales de la División Bearings & Industrial Solutions de Schaeffler Iberia, Fran Muñoz, ha afirmado que estas innovaciones contribuyen a una industria competitiva, "transformando el movimiento en eficiencia, fiabilidad y sostenibilidad", con soluciones para producir con menos recursos y con más control sobre los activos.

PONENCIA EN EL 'INDUSTRY 4.0 CONGRESS'

La compañía participará en el Industry 4.0 Congress (foro europeo de innovación paralelo a Advanced Factores), con una ponencia sobre impacto económico del mantenimiento predictivo: la tesis será que automatizar el diagnóstico con soluciones como Optime Ecosystem mejora la rentabilidad industrial, reduciendo costes ocultos y optimizando las decisiones basadas en datos.

Lo explicarán el Lifetime Solutions Expert de Schaeffler, Juan González, y el Responsable de Diagnóstico de Maquinaria e Instalaciones en TERSA, Marc Gardella, en la ponencia 'El ROI del Mantenimiento Predictivo: Del Dato Crudo a la Cuenta de Resultados'.