Edición anterior de Seafood Expo Global - SEAFOOD

BARCELONA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La edición 2026 de Seafood Expo Global prevé superar las 2.300 empresas expositoras en su edición "más grande", que ocupará 52.950 metros cuadrados netos de espacio expositivo, informa la organización en un comunicado este jueves.

El encuentro se celebra del 21 al 23 de abril en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, y contará con compañías de 86 países y 65 pabellones nacionales y regionales.

El salón mostrará las últimas innovaciones en productos del mar, así como en tecnología de fabricación y procesamiento, y acogerá a compradores minoristas, empresas de restauración (foodservice), distribuidores e importadores.

La edición de este año estrenará la Zona de Innovación en Acuicultura, una plataforma específica diseñada para expositores noveles que presentan soluciones de acuicultura de vanguardia.

Además, contará con un Programa de Conferencias que reunirá a más de 90 expertos internacionales de la industria y del sector pesquero en más de 30 sesiones formativas.