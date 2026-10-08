Smart City Expo 2026 reunirá más de 600 ponentes y un millar de expositores en Barcelona

Imagen del salón - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El salón sobre ciudades e innovación urbana Smart City Expo World Congress (SCEWC), organizado por Fira de Barcelona, prevé reunir en Barcelona del 3 al 5 de noviembre a más de 600 ponentes y de un millar de asistentes en su próxima edición y contará con alcaldes y líderes regionales de cuatro continentes.

En un comunicado este jueves, la entidad ferial ha destacado que SCEWC 2026 contará con la participación de la ex alcaldesa de París (Francia) y embajadora global del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía, Anne Hidalgo, junto a los alcaldes de Atlanta (EE.UU.), Atenas (Grecia), Milán (Italia), Budapest (Hungría), Dublín (Irlanda) y Freetown (Sierra Leona).

Durante el salón, estos y otros representantes locales abordarán los retos a los que se enfrentan las ciudades, además de trazar una agenda común en torno al clima, la vivienda y la calidad de vida.

El evento reunirá a más de 27.000 asistentes y más de 1.100 expositores, entre ellos Google, Microsoft, Nvidia y Veolia, y se celebrará junto con Tomorrow.Mobility World Congress, Tomorrow.Blue Economy, Barcelona Deep Tech Summit y Barcelona Cybersecurity Congress.

También a la vez que HOWS Barcelona, el espacio de diálogo político y cooperación entre ciudades en torno a la accesibilidad a la vivienda impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona, lo que hace ganar "peso institucional" a la vivienda en el salón, ha valorado Fira de Barcelona.