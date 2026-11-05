Smart City Expo reúne 29.721 asistentes y 1.276 expositores en su 15 edición

Imagen del Smart City Expo World Congress - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La edición 2026 de Smart City Expo World Congress (SCEWC) ha reunido 29.721 asistentes de 140 países y 1.276 expositores en su 15 edición, que se ha celebrado del 3 al 5 de noviembre en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, informa en un comunicado la entidad ferial este jueves.

El programa del salón sobre ciudades y soluciones urbanas inteligentes, además, ha contado con la participación de 668 expertos internacionales de más de un millar de ciudades.

El SCEWC se ha celebrado bajo el lema 'Urban Solutions, Real Impact', y entre los principales temas de la edición, Fira ha destacado las estrategias para lograr vivienda asequible, las soluciones para mitigar el cambio climático y la movilidad.

Tras el cierre de la última edición, el director del SCEWC, Ugo Valenti, ha valorado que "el mensaje de las ciudades ha sido claro: están preparadas y dispuestas a escalar las soluciones que funcionan. Y nosotros estamos listos para ayudarlas a acelerar el proceso".

La próxima edición del Smart City Expo World Congress se celebrará de nuevo en Gran Via de Fira, del 2 al 4 de noviembre de 2027.