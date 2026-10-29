Archivo - Vista general del Puerto de Barcelona desde el mirador Hotel Grand Marina - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La 8 edición de Smart Ports: Piers of the Future prevé abordar "los grandes retos de futuro" del sector marítimo y portuario con startups, empresas, inversores y expertos en innovación, informa el Puerto de Barcelona en un comunicado este jueves.

El encuentro se celebrará el 3 de noviembre, en el marco del Tomorrow.Blue Economy y el Smart City Expo World Congress, en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona.

El encuentro prevé mostrar las "diferentes iniciativas que distribuyen el ecosistema de innovación y la economía azul" liderado por el Puerto de Barcelona.

Entre otros, se presentarán los resultados de los programas de innovación y aceleración 'New Latitude' y 'Lighthouse', impulsados por BlueTechPort y la Fundació Barcelona Port Innovation.

Además, se realizarán dos sesiones de 'pitch' de startup y una mesa con inversores sobre cómo la innovación portuaria puede generar retorno económico, competitividad industrial e impacto sostenible.