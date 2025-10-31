El stand de la Generalitat en el Smart City mostrará soluciones innovadoras de 20 empresas

Archivo - Varias personas en las inmediaciones de Fira Barcelona, donde se celebra el Smart City - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El stand de la Generalitat en el Smart City Expo Congress (SCEWC) mostrará los proyectos, servicios y soluciones innovadoras que ofrecen 20 empresas y centros tecnológicos del ecosistema digital catalán, según ha informado este viernes en un comunicado.

El objetivo es facilitar oportunidades de negocio e internacionalización a las empresas catalanas que participen en el encuentro, que se celebrará del 4 al 6 de noviembre en el recinto de Gran Via de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) de Fira de Barcelona.

Otro objetivo es mostrar su "apuesta por la innovación digital como motor de competitividad empresarial y palanca para abordar los grandes retos locales y globales" en un congreso que prevé recibir más de 25.000 asistentes.

La Generalitat promocionará pequeñas y medianas empresas, startups y el resto de agentes del ecosistema de innovación digital catalán, "facilitando la visibilidad internacional de los proyectos, productos, servicios y soluciones que desarrollan".

Lo hará bajo el lema 'The Human Side of Innovation' (La cara humana de la innovación) y desde el stand 'Catalonia' (D50), impulsado por la Conselleria de Empresa y Trabajo a través de la Secretaría de Políticas Digitales y la agencia por la competitividad de la empresa Acció.