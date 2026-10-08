SWAB Barcelona 2026 explora nuevas formas de "sostener el arte" con más de 180 artistas

El evento contará con más de 60 expositores - SWAB

BARCELONA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

SWAB Barcelona 2026, la Feria Internacional de Arte Independiente, que se celebra desde este jueves hasta el domingo en el Palau Victòria Eugènia en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona, explorará las nuevas formas de hacer, compartir y "sostener el arte" a través de más de 180 artistas de 22 países en más de 60 expositores.

En un comunicado, explica que en esta edición la feria profundiza en su compromiso transformador ante la situación climática y sociopolítica actual, y "cuestiona la visión mercantilista de la modernidad y promueve una concepción del coleccionismo que articula lo intangible, priorizando el contexto, proceso y función del arte como herramienta de compromiso social y político".

La directora de SWAB Barcelona, Carolina Diez-Cascón, destaca que la feria se reafirma como espacio de encuentro, debate y mercado, y añade: "En tiempos de emergencia e incertidumbre, sostener la cultura y defender la expresión humanista es más urgente que nunca: preservar lo que nos permite crecer como individuos y sociedad, relacionarnos con los otros y construir, desde la solidaridad y unión, un espacio común ante un presente que amenaza reducirlo".

En esta edición se amplía la propuesta incorporando el nuevo programa 'OFF-SITE', que ya confirmadas a las galerías Alkovi (Finlandia), CasCaDas Art Space (Barcelona), Ethereal Maison (Reino Unido), Outhouse (Reino Unido) y Suvatne & Erakovic (Noruega/Suiza); y mantiene 'VORTEX', 'POLAR AND TROPIC', 'MYFAF' y los programas general y público.

El eje principal curatorial de la programación se mantiene como la edición anterior en 'POLAR AND TROPIC', con galerías como ALL ALL ALL (Dinamarca) o Small Projects (Manila/Noruega); y 'VORTEX' desarrolla proyectos compartidos entre galerías locale4s y latinoamericanas, con galerías como FTERpoema (Argentina) y Afterschool (Barcelona) o Ainda (Brasil) con Digestivo (Madrid).

El programa general contará tanto con galerías "consolidadas" como iniciativas emergentes, y participarán Abbozzo Gallery (Canadá), ADN Galeria (Barcelona), ONEART Gallery (China), Matter (Japón) o ATM (Gijón); y el programa público incluye charlas sobre coleccionismo inmaterial, mercados no monetarios y una lotería de objetos artísticos, entre otros.