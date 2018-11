Teresa Ribera defiende la importancia del sector del automóvil y pide trabajar en su evolución

Publicado 14/11/2018 12:59:43 CET

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra para la Transición Energética, Teresa Ribera, ha defendido este miércoles la importancia del sector del automóvil y ha pedido trabajar en su evolución para que se adapte a las necesidades del contexto, en el que varios países avanzan para reducir el peso de los vehículos contaminantes.

Lo ha dicho en declaraciones a los medios en un encuentro de la red de ciudades contra el cambio climático C40 en el recinto Gran Via de la Fira de Barcelona, después de que este martes trascendieran las líneas generales del documento base para elaborar la ley del cambio climático, que estudia la prohibición de la matriculación de vehículos que emitan CO2 más allá de 2040, como los diésel, gasolina e híbridos.

Ha garantizado que al Gobierno le importa mucho el peso de la industria del automóvil --representa el 11% del PIB--, y ha defendido que es fundamental que pueda seguir representando ese peso, y que el desafío es "hacer evolucionar ese modelo hacia donde tiene que evolucionar", algo que se debe abordar desde el sector y las administraciones, según ella.

Ha asegurado que el 85% de los automóviles fabricados en España están destinados a la exportación, y que el 65% de éstos se dirigen a países que se han marcado objetivos similares y en plazos más cortos en algunos casos, por lo que debe llevarse a cabo un proceso de cambio que lleve a producir "aquello que más se demanda" en este contexto.

Ribera ha asegurado que ha constatado en conversaciones previas que ha mantenido con el sector que "existe un compromiso sincero por parte de todos para facilitar ese proceso de cambio y un marco normativo" que contribuya a mantener el buen posicionamiento de la industria automovilística española.

"Si hablamos de transición, todos tenemos que saber dónde estamos y saber dónde queremos llegar, no decir: 'Yo me quiero quedar más o menos donde estoy", ha señalado la ministra, que ha subrayado que actualmente no tienen respuestas a todas las preguntas, pero que es importante ir planteando todos los interrogantes sobre los que hay que ir trabajando para avanzar.

BORRADOR EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

Ribera ha destacado que "los 'imputs' que lleguen estas semanas van a ser fundamentales para poder ultimar este borrador" de la ley de cambio climático, que el Gobierno de Pedro Sánchez presentará en los próximos días, ha avanzado.

"Creemos que presentamos objetivos ambiciosos, que son los objetivos que debemos marcarnos si de verdad nos hemos tomado en serio las obligaciones internacionales que España asumió" al ratificar los acuerdos de París contra el cambio climático, ha destacado la ministra, que ha resaltado que estos objetivos requieren cambios importantes en la estructura económica y energética.

PAPEL DE LAS CIUDADES

Ribera ha intervenido antes en el encuentro de la C40, en el que ha sostenido que combatir el cambio climático es un proyecto común y compartido que debe perseguirse de forma transversal en cada acción: "Tenemos la capacidad y la obligación de hacerlo. Tenemos que saber en qué lado de la historia queremos estar".

Lo ha dicho para cerrar un debate entre la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; el de Milán, Giuseppe Sala; Atenas, Giorgios Kaminis, y Berlín, Michael Müller, tras el que la ministra ha asegurado que las ciudades son "factores fundamentales" en este ámbito.