TK Elevator instalará 59 equipos de movilidad vertical en el Pabellón Zero de Fira de Barcelona

El proyecto de la Fira - B720 FERMÍN VÁZQUEZ ARQUITECTOS_MEDIA

BARCELONA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

TK Elevator (TKE) instalará 59 ascensores, montacargas, plataformas y escaleras mecánicas en el nuevo Pabellón Zero de Fira Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat, para gestionar en el recinto grandes volúmenes de actividad durante congresos internacionales.

Estos equipos contribuirán a optimizar la operativa y la gestión de flujos de personas y materiales, informa la compañía en un comunicado.

El CEO de TK Elevator para la región Sur de Europa y África, Pedro Martín, ha destacado la escala y la complejidad técnica del proyecto, además del hecho de participar en la ampliación de Fira Barcelona: "Supone contribuir al desarrollo de una infraestructura estratégica para la proyección económica e internacional de la ciudad".

LOS 59 EQUIPOS

Habrá 21 ascensores de la gama Eox: 8 de 1.600 kilos para 21 personas (con velocidades de hasta 3 m/s y recorridos de hasta 74 metros), 10 de 1.000 kilos para 13 pasajeros, y 3 de 1.600 kilos en varias áreas, y además habrá 1 ascensor panorámico de 1.000 kilos para 13 personas.

Respecto a logística y cargas, se instalarán 2 montacargas de 9.000 kilos, 2 plataformas de 10.000 kilos y 7 montacargas eléctricos de 6.500 kilos destinados a facilitar el montaje, desmontaje y abastecimiento durante los eventos.

Y habrá 26 escaleras mecánicas Velino (fabricadas en Asturias) con peldaños de 1.000 mm de ancho e inclinación de 30 grados, para facilitar la circulación entre los niveles del edificio y de los muchos visitantes, con desniveles de 4 a 10 metros.

GRAN PARTE DE LA FABRICACIÓN EN ESPAÑA

Gran parte de todos estos equipos se han producido en las fábricas de la compañía en España, en Móstoles, Andoain (Guipúzcoa) y Mieres (Asturias).

TKE, "líder mundial en transporte vertical y movilidad urbana", registró ventas de 9.200 millones de euros en el ejercicio 2024/2025, ronda los 50.000 empleados, 25.000 técnicos de servicio y más de 1.000 centros de asistencia en el mundo.