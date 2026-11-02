TMB participa del 3 al 5 de noviembre en el congreso Tomorrow Mobility

Archivo - Andén de una estación de Metro de Barcelona. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA - Archivo

BARCELONA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) participará del 3 al 5 de noviembre en una nueva edición del Tomorrow Mobility World Congress, en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, presentando diferentes proyectos y acciones que están llevando a cabo para mejorar los servicios de bus y metro.

En un comunicado este lunes, TMB ha explicado que la presidenta de la empresa, Laia Bonet, y el ceo Xavier Flores participarán en una jornada sobre el Barcelona Innova Lab Mobility al que se acaba de incorporar la institución, mientras que Flores presentará el estudio del coste de la electrificación de la flota de autobuses.

Por otra parte, TMB también presentará una nueva herramienta que permite conocer la velocidad comercial de los autobuses en diferentes tramos y recorridos para determinar dónde deben actuar para mejorar la circulación de los vehículos.

En cuanto al Metro, en el estand de la empresa se explicará una nueva prueba piloto para incrementar la detección preventiva de posibles incidencias en la infraestructura y en los trenes.

Ha añadido que este tipo de herramientas incorporan inteligencia artificial y "permiten solucionar problemas antes de que deriven en incidencias que afecten al servicio" y que lo presentará el director de Metro, David Prat, junto al responsable de proyectos de Digitalización e Innovación, Vicenç Rius.