El B-Travel 2026 cierra con más de 25.000 visitantes y el foco en un turismo más responsable

Imagen del B-Travel 2026 - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El B-Travel, el salón de turismo de Fira de Barcelona, ha cerrado este domingo sus puertas después tres días en los que ha recibido en el recinto Montjuïc más de 25.000 visitantes, ha contado con 110 expositores nacionales e internacionales y en los que se ha puesto el foco en un modelo turístico más responsable.

Bajo el lema 'Biajar', que invita a viajar bien, los expositores del evento han presentado propuestas orientadas hacia un modelo de turismo que apuesta por la sostenibilidad, los beneficios para la comunidad local, el respeto cultural y social y la inclusión, informa la entidad ferial en un comunicado.

Los destinos nacionales y de proximidad han sido los grandes protagonistas en la edición de 2026, en la que más de 25.000 personas han acudido a la cita en busca de ofertas e información para organizar su próxima Semana Santa o las vacaciones de verano.

Desde la organización destacan que Catalunya, Aragón, Andalucía, Canarias, Galicia, Extremadura, La Rioja y Navarra, comunidad autónoma invitada, han despertado "un gran interés entre los visitantes al salón".

En el ámbito internacional, además de la oferta de las más de 40 agencias de viaje especializadas, Sicilia, Estados Unidos y países africanos como Tanzania han figurado entre las propuestas más solicitadas por los asistentes.

La próxima edición de B-Travel tendrá lugar del 19 al 21 de marzo de 2027.

EL TURISMO DEL SIGLO XXI

El presidente del B-Travel, Martí Sarrate, ha puesto de manifiesto la importancia del sector turístico para la economía española y catalana y ha afirmado que el turismo del siglo XXI "debe ser plenamente responsable con su entorno natural y social para favorecer su desestacionalización".

En esta edición, cita ha renovado el diseño de los espacios y el programa de actividades para enriquecer la experiencia del visitante con contenidos para todos los públicos y edades.

La directora del salón, Laura Cardona, ha expresado que B-Travel "se ha convertido, una vez más en la gran agencia para el público catalán, ya que aquí ha podido iniciar su viaje o escapada tanto de Semana Santa como de verano".

GASTRONOMÍA, 'TARDEO' Y AGENDA

La gastronomía ha vuelto a ser uno de los atractivos del certamen con B-Travel Gastro Fest, el espacio producido por la Associació de Gastronomía i Turisme (AGT), donde se han ofrecido productos de proximidad y kilómetro cero y en el que cientos de visitantes disfrutaron de un tardeo con Marc Frigola de FlaixBac como DJ.

Además de dirigirse al viajero final con contenidos diseñados para todos los públicos y edades, B-Travel ha contado con una agenda de actividades con jornadas, encuentros profesionales y un área de búsqueda de empleo como ACAVe Travel Market, el Job Market Place de Barcelona, el foro de sostenibilidad de Biosphere y Travel2Care o la jornada de viajes inclusivos LGBTQ+ de Queer Destination.