B-Travel 2026 prevé superar los 26.000 visitantes y contar con 110 expositores

La directora de B-Travel, Laura Cardona; el presidente, Martí Sarrate, y la directora general de turismo de la Generalitat, Cristina Lagé - EUROPA PRESS

BARCELONA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de B-Travel, Martí Sarrate, ha explicado que la edición 2026 del salón prevé superar los 26.000 visitantes que tuvo la edición del año pasado, y contará con 110 expositores y 40 agencias de viajes.

Lo ha explicado este miércoles en rueda de prensa, junto a la directora general de turismo de la Generalitat, Cristina Lagé, y la directora del salón, Laura Cardona, y el encuentro se celebrará del 20 al 22 de marzo en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona.

Sarrate ha explicado que el salón "marca el punto de partida de la campaña turística de este año" y ha subrayado la necesidad de que el sector debe hacer pedagogía de los beneficios que aporta a la sociedad.

Sin embargo, ha explicado que es necesario encontrar el equilibrio entre cantidad y calidad, y ha apostado por un turismo "sostenible, responsable y desestacionalizado".

Cardona ha subrayado que el lema de este año es "'Biajar', con b, para promover el viajar bien" y fomentar el turismo responsable, que es consciente de la huella que deja.

Ha añadido que el encuentro estrenará nuevos formatos, como un 'tardeo' el sábado por la tarde para "conectar con nuevos públicos".

CATALUNYA, "DESTINO SEGURO"

Lagé ha explicado que, ante el entorno geopolítico actual, Catalunya debe destacarse como un "destino seguro y resiliente" para el turismo.

Ha lamentado que el mundo es cada vez más pequeño para los que quieren viajar, por lo que "es un momento clave en el que Catalunya debe recordar su seguridad".

La directora general ha subrayado la importancia del sector, ya que es "una feria en la que se vende", algo que ha dicho que no pasa en los eventos que se celebran en Madrid, Londres (Reino Unido) o Berlín (Alemania).

CONFLICTO EN ORIENTE MEDIO

Preguntados por el conflicto en Oriente Medio, Sarrate se ha mostrado convencido de que impulsará al sector turístico catalán y español por las dificultades de viajar al sureste asiático.

Ha explicado que los viajes de verano ya se están planificando y que, aunque el conflicto se solucione, "la gente valora la seguridad" y la buscará.

Lagé ha señalado que el conflicto "no es bueno para nadie, tampoco para el turismo", aunque se ha mostrado de acuerdo en que, aunque la guerra termine y se abran espacios aéreos, "la sensación de miedo, incertidumbre e inseguridad va más allá del momento concreto".