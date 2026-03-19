B-Travel abre su puertas este viernes centrado en el turismo responsable y la sostenibilidad

Feria B-Travel - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El salón de turismo B-Travel abre sus puertas este viernes en el palacio 8 del recinto Montjuïc de Fira de Barcelona con la participación de un total de 110 expositores españoles e internacionales, centrado en el turismo responsable y la sostenibilidad, informa la entidad ferial en un comunicado este jueves.

A las 12.00 horas, tendrá lugar el acto oficial de inauguración con la presencia de la directora general de Turisme de Catalunya, Cristina Lagé; el director de Turespaña, Miguel Sanz; la directora de la Agència Catalana de Turisme, Arantxa Calvera; el presidente del salón, Martí Sarrate; y el director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, entre otras autoridades.

Bajo el lema 'Biajar', el certamen, que permanecerá abierto hasta el domingo 22 de marzo, "pondrá el foco en fomentar la práctica de un turismo más responsable, que apuesta por la sostenibilidad, el respeto cultural y social y la inclusión para viajar bien".

B-Travel contará con la práctica totalidad de las Comunidades Autónomas españolas y una destacada representación internacional, y este año presenta una programación "pensada para enriquecer la experiencia de los visitantes con contenidos diseñados para todos los públicos y edades".

Junto a las actividades para el público general, B-Travel "refuerza su papel como espacio de referencia para el sector turístico" con jornadas, encuentros profesionales y un área de búsqueda de empleo.