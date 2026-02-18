B-Travel, el salón de turismo de Fira de Barcelona, selecciona Uzbekistán como país invitado

Imagen de Uzbekistán - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

B-Travel, el salón de turismo de Fira de Barcelona, acogerá a la República de Uzbekistán como país invitado en su próxima edición, que se celebrará entre el 20 y 22 de marzo en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona, y en la que el país llevará a cabo acciones promocionales y tendrá un especial protagonismo en el programa, explica este miércoles en un comunicado.

La selección del país asiático tiene el objetivo de promocionar la naturaleza y patrimonio cultural, histórico y arquitectónico en el mercado catalán, que se alza como el principal emisor de viajeros de toda España, añade la organización.

El presidente de B-Travel, Martí Sarrate, ha afirmado que, la presencia de Uzbekistán como país invitado "no solo enriquecerá la oferta del certamen, sino que también abrirá nuevas vías de colaboración entre profesionales turísticos, agencias y turoperadores".