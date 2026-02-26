UIC Barcelona desarrolla unos guantes con sensores para practicar RCP con realidad virtual

El investigador de UIC Barcelona Jordi Castillo - UIC BARCELONA

BARCELONA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de UIC Barcelona han desarrollado unos guantes con sensores diseñados para mejorar el aprendizaje de las técnicas de reanimación cardiovascular (RCP) con realidad virtual y reducir costes, una iniciativa que se presentará en el 4YFN Barcelona 2026 que se celebrará la semana que viene en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona.

El investigador del Departamento de Enfermería Jordi Castillo, que lidera el proyecto, ha explicado que estos guantes de nueva generación están sincronizados con unas gafas de realidad virtual que guían al alumno durante el procedimiento, ha informado este jueves la universidad en un comunicado.

Ha afirmado que estos guantes "ofrecen ya una resistencia, es decir, que no precisa el uso de un maniquí para entrenar las técnicas de reanimación cardiopulmonar o el soporte vital básico".

Castillo ha destacado que los guantes "pueden aportar sensorialización e inmersión durante la ejecución de la técnica", pero los prototipos de que disponen hasta el momento son demasiados robustos, grandes y pesados y realizan movimientos poco finos.

EN FASE DE MEJORA

Ha explicado que el proyecto se encuentra en fase de mejora de este prototipo inicial: "Estamos trabajando para minimizar el volumen y el peso y, al mismo tiempo, incrementar la sensorialización".

El investigador ha asegurado que se quiere crear una plataforma interactiva "accesible y clínicamente eficaz" para que, además de la reanimación, los estudiantes puedan aprender técnicas de sutura o de colocación de una vía, por ejemplo, a través de la realidad virtual.

Castillo ha añadido que, más allá de la docencia, el proyecto también va dirigido a los profesionales sanitarios para que puedan apoyarse en las tecnologías más avanzadas a la hora de llevar a cabo sus tareas diarias.