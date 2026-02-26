Unicef España pedirá en el MWC que las tecnológicas protejan a la infancia en el diseño digital

Archivo - Unicef pedirá en el MWC proteger a la infancia en el diseño digital. - UNICEF ESPAÑA - ERASMO FENOY - Archivo

BARCELONA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Unicef España pedirá a las empresas tecnológicas proteger a la infancia en el diseño digital en el marco el Mobile World Congress (MWC)de Barcelona, y reclamará que los derechos de los menores se integren en el desarrollo de dispositivos, productos y plataformas ante el avance de la inteligencia artificial y el impacto del entorno digital en su bienestar.

La organización ha señalado en un comunicado este jueves que el sector debe reforzar la verificación de edad, priorizar la privacidad de los menores y aumentar la transparencia sobre algoritmos que condicionan su experiencia digital.

Unicef compartirá en el MWC los resultados del informe Infancia, adolescencia y bienestar digital en un foro de Red.es y en un panel con Telefónica, donde abordará los desafíos y oportunidades para avanzar hacia un entorno digital más seguro para la infancia.

El estudio alerta de que el acceso temprano a dispositivos y el uso intensivo de redes sociales exponen a los menores a riesgos como contenidos inadecuados, pérdida de privacidad y contacto con desconocidos, lo que abre también un espacio para que las empresas desarrollen soluciones tecnológicas seguras y adaptadas.

La organización sostiene que el sector puede acelerar la agenda de derechos de la infancia impulsando un marco ético específico y programas como Learning Passport, U-Report o Giga, y advierte de que "es crucial que las empresas identifiquen, prevengan y mitiguen los impactos de sus productos", según ha afirmado su directora de Influencia, Programas y Alianzas, Lara Contreras.