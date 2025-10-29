El valor social de las piscinas centrará el foro Pool Horizons Summit en Piscina Barcelona

El valor social de las piscinas centra el foro Pool Horizons Summit en Piscina Barcelona - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El salón Piscina Barcelona 2025 acogerá el 17 de noviembre en Fira de Barcelona Gran Via el III Pool Horizons Summit, el foro internacional que reúne a directivos, expertos y entidades del sector de la piscina para abordar el valor social de las instalaciones acuáticas.

El Pool Horizons Summit "invita a explorar la dimensión humana y comunitaria de las piscinas como lugares de conexión entre personas, culturas y generaciones", informa la Fira en un comunicado este miércoles.

Intervendrán líderes globales del sector como Eloi Planes y Jaime Ramírez (Fluidra), Jerome Pedretti (Pentair) y Kevin Holleran (Hayward).

El director de Pool Horizons, Ricard Madurell, ha destacado que "hablar de piscinas es hablar de personas, de bienestar y de convivencia", y que el agua tiene un valor humano porque enseña, protege y une, ha dicho textualmente.

El foro contará con la bienvenida del presidente ejecutivo de Fluidra y presidente de Piscina Barcelona, Eloi Planes, y lo clausurará el presidente y ceo de Hayward Holdings Inc., Kevin Holleran.