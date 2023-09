Velayos, sobre The District 2023: "Estamos muy contentos en todos los sentidos"

El director general de la organización de The District, Nebext, Albert Planas, asegura que "jamás" han planteado abandonar Barcelona

Las conclusiones señalan incertidumbre en el sector y prevén que la inversión suba en 2024



L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de The District, Juan Velayos, ha expresado gran satisfacción por la celebración del salón, cuya segunda edición se desarrolla en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona entre este miércoles y este viernes: "Estamos muy contentos en todos los sentidos".

"Vamos a por una tercera edición que tiene que ser mucho mejor que la segunda", que prevén ofrecer entre el 25 y el 27 de septiembre de 2024 en el mismo espacio, ha afirmado a los medios este viernes desde el recinto.

Ha destacado que las actividades y expositores han ofrecido al visitante "una idea clara de lo que el mercado está diciendo a día de hoy".

El director general de Nebext, Albert Planas, ha subrayado que han "superado todas las expectativas" que tenían como organización: The District 2023 ha contado con 391 ponentes, 274 firmas expositoras y unos 10.000 visitantes de 34 países.

"En Europa no hay un congreso con las sesiones y auditorios secundarios que hemos conseguido con The District", ha destacado.

DESCARTA "UN CRASH"

Durante su exposición de las principales conclusiones del congreso, Velayos ha señalado que "el mercado inmobiliario no va a colapsar", si bien ha convenido en que se ha ralentizado, una tendencia que prevé que se sostenga en el tiempo por la incapacidad de saber si el precio del dinero ha tocado techo.

Ha augurado que la subida de tipos está llegando a su fin y que, de ser así, la incertidumbre se mantendrá durante una temporada y después desaparecerá, atrayendo de nuevo inversión: "Muchos consideran que 2024 va a ser mejor que 2023 en cuanto a volúmenes de inversión".

En esta línea, ha reiterado que no habrá "un crash" por la falta de oferta y los niveles de apalancamiento, que ve muy razonables, aunque sí que prevé bastante necesidad de reestructuración de deuda, en sus palabras.

TENDENCIAS EN EL SECTOR

El presidente de The District ha considerado que "la demanda cada vez más va a pedir especialización por el momento vital que corresponde" y ha abogado por impulsar el mercado de las soluciones habitacionales.

Ha valorado que las oficinas son lo "que genera más debates e interrogantes" en el sector y ha diferenciado los activos bien localizados --a los que ha planteado un mercado sólido y resiliente-- de la oficina secundaria o envejecida, que ha señalado como el activo que puede ser que más sufra.

Y ha subrayado la entrada de los criterios ESG (Enviromental, Social and Governance), algo que, según Velayos, han entendido los reguladores e inversores finales: "No van a ser líquidos los activos que no cumplan con los estándares cada vez más altos".