La 080 Barcelona Fashion se despide con 11.000 asistentes y reivindicando la ropa de segunda mano

BARCELONA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La pasarela 080 Barcelona Fashion 2025 se ha despedido este viernes tras cuatro jornadas en las que ha recibido a más de 11.000 visitantes y con la cuarta edición de 080 Rebord, la propuesta que pone en valor la ropa de segunda mano, informa la organización en un comunicado.

Organizada por la Generalitat, mediante el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM), del Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat, el evento ha realizado una apuesta en el ámbito digital con streaming en directo, contenido estático y vídeos "que han capturado desde los desfiles hasta el ritmo del backstage".

En el día del cierre, han desfilado Acceptance Letter, Juan VG, Eiko AI, Custo Barcelona, Habey Club y Acromatyx, mientras que en la nueva edición de 080 Reborn, se han exhibido estilismos de Femín + Gilles, creados íntegramente con ropa recuperada de tiendas vintage y centros de gestión textil.