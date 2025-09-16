080 Barcelona Fashion y Rec.0 convocan el concurso para diseñadores y marcas de moda emergentes

Archivo - Uno de los desfiles de la 080 Barcelona Fashion, en una imagen de archivo. - O80 BARCELONA FASHION - Archivo

BARCELONA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El desfile 080 Barcelona Fashion, plataforma de moda que organiza Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat, y el festival Rec.0 han convocado la 13 edición del concurso abierto para diseñadores y marcas emergentes para encontrar la mejor propuesta de moda emergente en Catalunya.

El plazo para presentar las candidaturas está abierto desde este martes y hasta el 17 de octubre, informa la Conselleria en un comunicado este martes.

Se trata de una iniciativa que busca promover el talento creativo emergente en el ámbito de la moda y en la que el proyecto premiado podrá participar en una edición del Rec.0, considerado "un escaparate para promocionar y dar a conocer su marca al público final", concretamente en la 'pop-up store' de 080 Barcelona Fashion.

Por ello, se seleccionará la marca más innovadora en cuanto al diseño y creatividad y se tendrán en cuenta aspectos como la sostenibilidad, circularidad, producción local, responsabilidad en el entorno social, económico y territorial, perspectiva de género, diversidad de tallas y el potencial de comercialización.

El jurado especializado encargado de elegir la propuesta ganadora está formado, entre otros, por la directora del 080 Barcelona Fashion, Marta Coca; la cofundadora de Recstores, Marina Iglesias; la diseñadora de la marca Sita Murt, Anna Porta; y el diseñador emergente Eñaut Barruetabeña, entre otros.