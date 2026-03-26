10 dotaciones de Bombers trabajan en un incendio forestal en Paüls (Tarragona)

Incendio forestal declarado este jueves en Paüls (Tarragona) - BOMBERS

TARRAGONA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat tienen activadas 10 dotaciones, entre ellas un helicóptero bombardero, para tratar de controlar un incendio forestal que se ha iniciado en Paüls (Tarragona) este jueves sobre las 11 horas, informan en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Las dotaciones trabajan en los dos flancos del incendio y el fuerte viento que sopla en la zona puede dificultar las tareas de extinción.

Por otro lado, también se han activado las Agrupacions de Defensa Forestal de Paüls y los Mossos d'Esquadra, que controlan los accesos a la zona del incendio.