10 Dotaciones De Los Bombers Trabajan En Un Incendio En Riba-Roja D'ebre (Tarragona) - BOMBERS DE LA GENERALITAT

TARRAGONA 14 May. (EUROPA PRESS) -

10 dotaciones de los Bombers trabajan en un incendio en una zona de cañas cercana al río en Riba-roja d'Ebre (Tarragona) desde este jueves a las 6.08 horas.

El fuego no ha hecho focos secundarios, no ha saltado la carretera TV-7411 (vía que se ha cortado por el suceso) ni ha afectado a la vía del tren, han informado los Bombers en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

El incendio se halla "muy cerca" de la localización de otro incendio de vegetación que este miércoles sobre las 20 horas también afectó a la TV-7411.