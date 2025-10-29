Unos 1.000 trabajadores del metal protestan ante Foment en Barcelona por un nuevo convenio

Un millar de trabajadores del metal protesta ante Foment en Barcelona por un nuevo convenio
Un millar de trabajadores del metal protesta ante Foment en Barcelona por un nuevo convenio
Europa Press Catalunya
Publicado: miércoles, 29 octubre 2025 12:26

BARCELONA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unos 1.000 de trabajadores del sector del metal de Catalunya se concentran este miércoles desde las 11.30 horas ante la sede de Foment del Treball en Barcelona para reclamar a la Unió Patronal Metal·lúrgica (UPM) un nuevo convenio con mejores condiciones.

Se trata de una de las acciones en el marco de la huelga que CC.OO. y UGT de Catalunya han convocado para este miércoles y jueves, y a la que se ha llamado a unos 180.000 trabajadores, después de que esta mañana algunos de ellos hayan cortado varias carreteras catalanas.

En declaraciones a los medios, la secretaria general de CC.OO. de Catalunya, Belén López, y el de UGT de Catalunya, Camil Ros, han afirmado que la huelga ha sido un "éxito" y un ejemplo para el resto de sectores y que las movilizaciones no cesarán si no se llega a un acuerdo.

