Unos 1.000 trabajadores del metal protestan ante Foment en Barcelona por un nuevo convenio

Un millar de trabajadores del metal protesta ante Foment en Barcelona por un nuevo convenio - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unos 1.000 de trabajadores del sector del metal de Catalunya se concentran este miércoles desde las 11.30 horas ante la sede de Foment del Treball en Barcelona para reclamar a la Unió Patronal Metal·lúrgica (UPM) un nuevo convenio con mejores condiciones.

Se trata de una de las acciones en el marco de la huelga que CC.OO. y UGT de Catalunya han convocado para este miércoles y jueves, y a la que se ha llamado a unos 180.000 trabajadores, después de que esta mañana algunos de ellos hayan cortado varias carreteras catalanas.

En declaraciones a los medios, la secretaria general de CC.OO. de Catalunya, Belén López, y el de UGT de Catalunya, Camil Ros, han afirmado que la huelga ha sido un "éxito" y un ejemplo para el resto de sectores y que las movilizaciones no cesarán si no se llega a un acuerdo.