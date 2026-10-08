La 11 campaña 'Fas 6 anys' de fomento de la lectura llegará a 63.045 niños catalanes este año

Cartel de 11 edición de la campaña de fomento del hábito de la lectura 'Fas 6 anys. Tria un llibre' - GOVERN

BARCELONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 63.045 niños catalanes podrán acceder a la 11 edición de la campaña de fomento del hábito de la lectura 'Fas 6 anys. Tria un llibre', que este año tiene lugar del 15 de octubre al 30 de noviembre, informa el Govern en un comunicado este jueves.

La campaña, lanzada por el Gremi de Llibreters de Catalunya y que cuenta con el apoyo del Departament de Cultura a través del Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), busca que los niños descubran las librerías de proximidad y que aprendan "a dar valor" a los libros al empezar su propia biblioteca personal.

Los menores recibirán en casa una tarjeta (por valor de 14 euros) que les invitará a ir a la librería más cercana y allí podrán canjearla por el libro infantil que quieran.

535 LIBRERÍAS ADHERIDAS

535 librerías de Catalunya se han adherido al proyecto y, en 2025, la campaña llegó a 66.224 niños de 6 años de toda Catalunya, de los cuales 34.920 (un 52.73%) canjearon su tarjeta por un libro infantil.

Desde que se inició la campaña por primera vez en 2016, el porcentaje de niños participantes ha aumentado desde el 38,3% hasta cerca de un 60% en las últimas ediciones.