110.000 asistentes al Piromusical de La Mercè, con Estopa y el agua de la Font de Montjuïc

BARCELONA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Barcelona ha culminado este domingo por la noche su fiesta mayor de La Mercè con el Piromusical, que este año ha tenido como protagonistas el reestreno de la Font Màgica de Montjuïc, con espectáculo de agua, y el comisariado artístico de Estopa, ante 110.000 espectadores.

Se cierra así en la avenida Maria Cristina una semana festiva que empezó con el pregón de la actriz Emma Vilarasau y siguió con más de un centenar de conciertos, decenas de espectáculos de circo, danza y teatro, y 55 actuaciones de cultura popular, informa el Ayuntamiento en un comunicado.

Desde 2023, el Piromusical ha contado con la selección musical de algún artista con una relación especial con Barcelona, como el Sónar conmemorando su 30 aniversario y la cantante Rosalía.