El 112 recibe 1.485 llamadas por el viento en Catalunya hasta las 16 horas de este martes

Archivo - Palmeras bajo los efectos del viento, a 12 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El teléfono de emergencias 112 ha recibido hasta las 16 horas de este viernes un total de 1.485 llamadas que han generado 1.038 expedientes relacionados con el fuerte viento en Catalunya, informa en un apunte en X recogido por Europa Press.

El episodio se está produciendo mayoritariamente en la provincia de Girona, concretamente en la zona del Empordà y en el Pirineo.

Por comarcas, la mayoría de llamadas se han recibido desde el Baix Empordà (37,74%), seguida del Alt Empordà (17,65%) y el Gironès (14,67%).