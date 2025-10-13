El 112 recibe 1950 llamadas por el episodio de lluvias en Tarragona hasta las 5.00 horas

El 112 recibe 1950 llamadas por el episodio de lluvias en Tarragona hasta las 5.00 horas
El 112 recibe 1950 llamadas por el episodio de lluvias en Tarragona hasta las 5.00 horas - 112
Europa Press Catalunya
Publicado: lunes, 13 octubre 2025 7:43

TARRAGONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El teléfono de emergencias 112 ha recibido un total de 1950 llamadas por el episodio de lluvias que afecta a comarcas del sur de Tarragona hasta las 5.00 horas de este lunes.

Por comarcas, el Montsià ha aglutinado casi 3 de 4 llamadas (74,75%), mientras que el Baix Ebre y el Baix Camp han registrado un 15,06% y un 3,17%, respectivamente, han informado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Han añadido que las 1950 llamadas han generado un total de 1487 expedientes.

Contador