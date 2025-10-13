El 112 recibe 1950 llamadas por el episodio de lluvias en Tarragona hasta las 5.00 horas - 112

TARRAGONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El teléfono de emergencias 112 ha recibido un total de 1950 llamadas por el episodio de lluvias que afecta a comarcas del sur de Tarragona hasta las 5.00 horas de este lunes.

Por comarcas, el Montsià ha aglutinado casi 3 de 4 llamadas (74,75%), mientras que el Baix Ebre y el Baix Camp han registrado un 15,06% y un 3,17%, respectivamente, han informado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Han añadido que las 1950 llamadas han generado un total de 1487 expedientes.