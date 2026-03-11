El 112 recibió 22.239 llamadas en 2025 desde comarcas del Alt Pirineu i Aran (Lleida), un 7,4% más

Presentación de los datos - GOVERN

LLEIDA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El teléfono de emergencias 112 recibió en 2025 un total de 22.239 llamadas operativas desde las comarcas de la veguería del Alt Pirineu i Aran (Lleida), una cifra que supone un 7,4% más que en 2024 (20.701), si bien el episodio que más concentró fue las precipitaciones de lluvia y nieve a finales de diciembre de 2025, informa el Govern en un comunicado este miércoles tras la presentación de los datos en Tremp (Lleida).

Además, la meteorología adversa en agosto también dio lugar a 181 llamadas diarias el 17 y 18 de agosto, la gran mayoría por incendios, y otro de los días con más llamadas operativas fue Fin de Año, ya que el 1 de enero se atendieron 144 llamadas.

Por comarcas, L'Alta Ribagorça superó el millar de llamadas y la mitad de las que se registraron en el Alt Urgell provienen de la Seu, si bien en la Cerdanya aumentan un 5,2%.