Unas 1.200 personas piden en Barcelona el embargo de armas a Israel, según la Guardia Urbana

Manifestación en Barcelona por el embargo de armas a Israel - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Unas 1.200 personas se han manifestado este sábado en Barcelona, según la Guardia Urbana, para pedir el embargo de armas a Israel y reclamar el fin de las relaciones diplomáticas con el país hebreo, convocadas por Comunitat Palestina de Catalunya, Prou Complicitat y la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina.

La manifestación ha comenzado a las 12.00 horas en el paseo de Gràcia, a la altura de la avenida Diagonal, y han recorrido el emblemático paseo barcelonés hasta finalizar el recorrido en plaza Catalunya, y los participantes han cantado proclamas como 'Palestina libre', 'Boicot Israel' e 'Israel no es un país, es una ocupación'.

También portaban pancartas con lemas como 'Embargo completo de armas', 'Israel genocida' y 'Stop sionismo', y han exhibido banderas de Palestina junto a otras de Cuba, Venezuela y Catalunya, siguiendo una furgoneta desde la que los convocantes lideraban los cánticos.

CRÍTICAS POR PARTE DE LAS ORGANIZACIONES

En declaraciones a la prensa, la portavoz de la coalición Prou Complicitat, Alys Samson Estapé, ha tachado de "intolerable" que Fira de Barcelona acoja a empresas israelíes en los congresos ISE y Mobile World Congress, según ella.

Por su parte, la presidenta de la Comunitat Palestina de Catalunya, Natalia Abu-Sharar, ha definido la Franja de Gaza como un "campo de exterminio".