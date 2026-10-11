13 heridos tras una colisión de 4 turismos en la B-20 de Barcelona

Archivo - Vehículo del SEM - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una colisión en la B-20 de Barcelona con 4 turismos implicados ha provocado este domingo 13 heridos, 2 de ellos en estado menos grave y el resto en estado leve.

Uno de los heridos menos graves ha sido trasladado al Hospital de Bellvitge, y el otro al Hospital Materno-Infantil de Vall d'Hebron, ha informado el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) en una publicación en 'X' recogida por Europa Press.

Los afectados en estado leve han sido trasladados a "diferentes centros sanitarios", y el SEM ha activado a 5 ambulancias con motivo del accidente.