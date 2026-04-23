1.400 personas se manifiestan por el catalán en Barcelona, según la Urbana

Archivo - La nueva plataforma Sant Jordi per la Llengua ha convocado una manifestación por el centro de Barcelona el 23 de abril, Diada de Sant Jordi, en protesta ante la "creciente aminoración del catalán". - SANT JORDI PER LA LLENGUA - Archivo

BARCELONA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Unas 1.400 personas se han manifestado este jueves en Barcelona en defensa del catalán convocados por la plataforma Sant Jordi per la Llengua, según la Guàrdia Urbana.

La marcha ha empezado a las 19.00 horas en la plaza Universitat de la capital catalana y ha acabado ante la estación de França, y no en la plaza de Sant Jaume como estaba previsto inicialmente.

Además de Barcelona, la manifestación también se ha celebrado en otras cinco poblaciones: Reus y Tortosa (Tarragona), Manresa e Igualada (Barcelona) y Girona.

La movilización cuenta con el apoyo de una treintena de entidades de la sociedad civil catalana, como Òmnium, Plataforma per la Llengua, la ANC, el Sindicat de Llogateres, Ustec·Stes, Unió de Pagesos y CGT Catalunya.

INTENTOS DE "DESNACIONALIZAR"

En declaraciones antes de la manifestación, el secretario general de la CUP, Non Casadevall, ha reivindicado la diada de Sant Jordi ante "los intentos muy claros que hay de desnacionalizar" esta jornada.

"En estos momentos en que implícita y explícitamente hay intentos por parte de muchos de sacar este componente reivindicativo a una Diada tan importante como es la de Sant Jordi, nosotros lo decimos alto y claro: sin lengua no hay país", ha sostenido.

Por ello, ha llamado a participar en todas las movilizaciones que propone Sant Jordi per la Llengua para asegurar "el derecho a poder aprender y vivir permanentemente en catalán".